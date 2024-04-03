Царукян – о бое с Оливейрой: «Уроню Чарльза, а потом задушу его. Прямо как Махачев»

Арман Царукян поделился ожиданиями от боя с Чарльзом Оливейрой.

«Я так взволнован. Чарльз – бывший чемпион, он защищал титул. Когда я побью его, люди начнут говорить обо мне. Все будут знать про меня. Победить удушающим приемом – лучший сценарий для меня.

Все будут говорить: «Этот парень задушил лучшего джитсера в мире». Уроню Чарльза, а потом задушу его. Прямо как », – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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