Царукян – о бое с Оливейрой: «Уроню Чарльза, а потом задушу его. Прямо как Махачев»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян поделился ожиданиями от боя с Чарльзом Оливейрой.

«Я так взволнован. Чарльз – бывший чемпион, он защищал титул. Когда я побью его, люди начнут говорить обо мне. Все будут знать про меня. Победить удушающим приемом – лучший сценарий для меня.

Все будут говорить: «Этот парень задушил лучшего джитсера в мире». Уроню Чарльза, а потом задушу его. Прямо как Ислам Махачев», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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