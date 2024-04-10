Холлоуэй – Махачеву: «Ты ноешь, что не можешь найти соперника, но не принимаешь бои, которые тебе предлагают»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй раскритиковал Ислама Махачева.

«Ты должен был подраться с Джастином Гейджи в феврале! Почему парень [Александр Волкановски], которого ты вырубил, вернулся так быстро? Ты был здоров, ты должен был выступить в феврале.

Все знают, что ты не тренируешься в Рамадан. Ты ноешь, что не можешь найти соперника. Но проблема заключается в том, что ты дерешься только тогда, когда хочешь драться. Ты не принимаешь бои, которые тебе предлагают», – сказал экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй.

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1 комментарий
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Люди в ЮФС делятся на 2 категории, это те кто выходят победить - (Хабиб, Махачев, Сент-Пьер) и тех кто хочет просто подраться (Диаз, Геджи, Холоуэй Ферги).
Те и другие становятся великими, но запоминают их по разному.
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