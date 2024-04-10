Холлоуэй – Махачеву: «Ты ноешь, что не можешь найти соперника, но не принимаешь бои, которые тебе предлагают»
Макс Холлоуэй раскритиковал Ислама Махачева.
«Ты должен был подраться с Джастином Гейджи в феврале! Почему парень [Александр Волкановски], которого ты вырубил, вернулся так быстро? Ты был здоров, ты должен был выступить в феврале.
Все знают, что ты не тренируешься в Рамадан. Ты ноешь, что не можешь найти соперника. Но проблема заключается в том, что ты дерешься только тогда, когда хочешь драться. Ты не принимаешь бои, которые тебе предлагают», – сказал экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй.
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Те и другие становятся великими, но запоминают их по разному.