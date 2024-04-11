Гейджи и Холлоуэй сфотографировались с Кубком Ларри О’Брайена перед UFC 300

Бойцы UFC сфотографировались с главным трофеем НБА.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 300, в главном бою которого пройдет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

Во время медиадня участники турнира , и сделали фотографии с Кубком Ларри О’Брайена, главным трофеем НБА.

Лучший способ подготовиться к UFC 300 – наш гайд. Разобрали все бои!