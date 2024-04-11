Гейджи и Холлоуэй сфотографировались с Кубком Ларри О’Брайена перед UFC 300
Бойцы UFC сфотографировались с главным трофеем НБА.
В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 300, в главном бою которого пройдет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
Во время медиадня участники турнира Холли Холм, Макс Холлоуэй и Джастин Гейджи сделали фотографии с Кубком Ларри О’Брайена, главным трофеем НБА.
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