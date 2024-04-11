Гейджи и Холлоуэй сфотографировались с Кубком Ларри О’Брайена перед UFC 300

Теги НБА UFC MMA Холли Холм Макс Холлоуэй Джастин Гейджи UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Бойцы UFC сфотографировались с главным трофеем НБА.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 300, в главном бою которого пройдет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

Во время медиадня участники турнира Холли Холм, Макс Холлоуэй и Джастин Гейджи сделали фотографии с Кубком Ларри О’Брайена, главным трофеем НБА.

Лучший способ подготовиться к UFC 300 – наш гайд. Разобрали все бои!

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий