Холлоуэй − о бое с Гейджи за титул BMF: «Пояс есть пояс, это круто»

Макс Холлоуэй заявил, что ценит возможность подраться за пояс BMF.

«Пояс есть пояс, это все равно круто. То, что приносит титул, может изменить жизнь. Посмотрим, что будет дальше.

Но меня больше радует то, что есть возможность выйти в октагон с Джастином Гейджи. Это потрясающе.

Круто выйти в клетку с будущим членом Зала славы. Титул или обычный бой, но шанс сразить с ним − то, чего ждешь с нетерпением», − сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля подерется с за титул BMF.

Холлоуэй хочет, чтобы пояс BMF вручал Марк Коулман: «Этот парень − реальный гангстер»