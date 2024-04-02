Холлоуэй хочет, чтобы пояс BMF вручал Марк Коулман: «Этот парень − реальный гангстер»

Теги UFC MMA Мирко Филипович Рэнди Кутюр Федор Емельяненко Марк Коулман легкий вес (MMA) Дон Фрай Макс Холлоуэй Джастин Гейджи UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй заявил, что Марк Коулман должен вручать пояс победителю его боя с Гейджи.

«Кто должен вручать пояс? Единственный правильный ответ − Марк Коулман. Особенно учитывая то, что он недавно пережил, когда собака разбудила его во время пожара.

Этот парень − настоящий гангстер, настоящий BMF [самый жесткий ублюдок]. Было бы безумно, если бы он это сделал. Для меня это было бы честью», − сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля подерется с Джастином Гейджи за титул BMF.

Марк Коулман – первый неоспоримый чемпион UFC в тяжелом весе и член Зала славы промоушена. За карьеру он провел 26 боев (16-10), его соперниками были Дон Фрай, Дэн Северн, Федор ЕмельяненкоМирко Филипович и Рэнди Кутюр. В марте-2024 он пострадал, спасая родителей из горящего дома.

Легенда UFC спас родителей из горящего дома – и теперь борется за жизнь. В пожаре погибла его собака

Холлоуэй объяснил, почему не стал ждать бой с Топурией: «Никому ничего не обещали. В этом спорте нельзя ждать»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Последняя новость была ,что он в тяжёлом состоянии,по ИВЛ..Главное выжил и восстановится...Отличная новость
+6
-1
+5
хорошая идея. было бы здорово
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий