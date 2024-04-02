Холлоуэй хочет, чтобы пояс BMF вручал Марк Коулман: «Этот парень − реальный гангстер»
Макс Холлоуэй заявил, что Марк Коулман должен вручать пояс победителю его боя с Гейджи.
«Кто должен вручать пояс? Единственный правильный ответ − Марк Коулман. Особенно учитывая то, что он недавно пережил, когда собака разбудила его во время пожара.
Этот парень − настоящий гангстер, настоящий BMF [самый жесткий ублюдок]. Было бы безумно, если бы он это сделал. Для меня это было бы честью», − сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля подерется с Джастином Гейджи за титул BMF.
Марк Коулман – первый неоспоримый чемпион UFC в тяжелом весе и член Зала славы промоушена. За карьеру он провел 26 боев (16-10), его соперниками были Дон Фрай, Дэн Северн, Федор Емельяненко, Мирко Филипович и Рэнди Кутюр. В марте-2024 он пострадал, спасая родителей из горящего дома.
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