Холлоуэй хочет, чтобы пояс BMF вручал Марк Коулман: «Этот парень − реальный гангстер»

Макс Холлоуэй заявил, что Марк Коулман должен вручать пояс победителю его боя с Гейджи.

«Кто должен вручать пояс? Единственный правильный ответ − . Особенно учитывая то, что он недавно пережил, когда собака разбудила его во время пожара.

Этот парень − настоящий гангстер, настоящий BMF [самый жесткий ублюдок]. Было бы безумно, если бы он это сделал. Для меня это было бы честью», − сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля подерется с за титул BMF.

Марк Коулман – первый неоспоримый чемпион UFC в тяжелом весе и член Зала славы промоушена. За карьеру он провел 26 боев (16-10), его соперниками были , Дэн Северн, , и Рэнди Кутюр. В марте-2024 он пострадал, спасая родителей из горящего дома.

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