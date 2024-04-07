Брендан Аллен: «Я поимею Дрикуса. Этот парень не может держать мой пояс»

Брендан Аллен уверен, что победит Дрикуса дю Плесси.

«Я видел, как Дрикус тренируется, и знаю ребят, которые работали с ним. Этот парень не может держать мой пояс. Дю Плесси понимает, что стилистически не может меня одолеть. Он не сможет со мной бороться... Я поимею его», – заявил боец UFC Брендан Аллен.

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Брендан Аллен уверен, что победит дю Плесси: «Если мне дадут титульник, то это будет легкий вечер в офисе»