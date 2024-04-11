Аспиналл − о Гане: «Сирил − хороший парень, но мне не нравится, как он ведет себя в профессиональном плане»

Том Аспиналл объяснил претензии к Сирилу Гану.

«Я не умаляю его навыков и человеческих качеств, он мне нравится. Мы с ним поработали некоторое время, − хороший парень.

Но мне просто не нравится, как он ведет себя в профессиональном плане. Это противоположность тому, что делаю я.

Я здесь, чтобы драться с людьми, чтобы доказать, что лучший, а не для того, чтобы уклоняться от боев. Если нам придется подраться, то окей, я здесь для этого», − сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

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