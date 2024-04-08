Брендан Аллен: «Махачев получил титульник, победив Грина. Я сделал то же самое против более сильного соперника»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бобби Грин Брендан Аллен Бокс/MMA/UFC

Брендан Аллен объяснил, почему считает, что заслужил бой с Дрикусом дю Плесси.

«Ислам Махачев боролся за пояс после того, как победил Бобби Грина на коротком уведомлении. Я вышел и сделал то же самое в бою против более жесткого противника, который выше по рейтингу», – заявил боец UFC Брендан Аллен.

Напомним, Аллен победил Криса Кертиса раздельным решением судей в главном бою UFC Fight Night 240.

Брендан Аллен: «Я поимею Дрикуса. Этот парень не может держать мой пояс»

Веттори – Аллену: «Какого черта ты просишь титульник? Ты выглядел как собачье дерьмо. Это было жалкое зрелище»

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2 комментария
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Да, абсолютно то же самое: Махачев тоже пять раундов возился с Грином и победил сплитом, как мы помним.
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У тебя нет в друзьях хабиба….
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