Брендан Аллен: «Махачев получил титульник, победив Грина. Я сделал то же самое против более сильного соперника»

Брендан Аллен объяснил, почему считает, что заслужил бой с Дрикусом дю Плесси.

«Ислам Махачев боролся за пояс после того, как победил Бобби Грина на коротком уведомлении. Я вышел и сделал то же самое в бою против более жесткого противника, который выше по рейтингу», – заявил боец UFC Брендан Аллен.

Напомним, Аллен победил Криса Кертиса раздельным решением судей в главном бою UFC Fight Night 240.

Брендан Аллен: «Я поимею Дрикуса. Этот парень не может держать мой пояс»

Веттори – Аллену: «Какого черта ты просишь титульник? Ты выглядел как собачье дерьмо. Это было жалкое зрелище»