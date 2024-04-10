Штырков – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «От Макса ничего не останется, если бойцы будут в оптимальных кондициях»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Иван Штырков Джастин Гейджи Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков дал прогноз на бой Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя.

«Здесь подойдет слово «снесет». У Холлоуэя не хватит физических данных, чтобы удержать Гейджи. Тем более это совсем не его весовая категория. Он высокий и худой, но в физических данных и силе ему не сравниться с Гейджи. Джастин – отличный борец и жесткий нокаутер.

Он бьет, чтобы нокаутировать, а не использует комбинационные удары. Он пробивает любую защиту, любую голову оппонента. Не вижу возможностей у Холлоуэя сдержать Гейджи. Не в этой весовой категории. В легком весе это практически невозможно. Не вижу, чем Макс может забрать бой.

Холлоуэй будет много двигаться, но Гейджи такими вещами не забрать. Если бойцы подойдут в оптимальных кондициях, от Макса ничего не останется. Гейджи его «съест» физухой и мощью. Но не в первом раунде. Гейджи начнет накручивать во втором-третьем раунде и победит досрочно», – сказал боец RCC Иван Штырков.

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4 комментария
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Дичь несёт...впрочем как обычно🤷
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Макс пока нокаутом не проигрывал никому, хотя там и Порье был в соперниках, и Макгрегор на подъеме. Проигрывал, да, но никто его не сносил. Не вижу, чем Гейджи лучше, при всём к нему уважении.
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Он то знает…
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