Гейджи – о бое с Холлоуэем: «Я нанесу Максу такой урон, что врач будет обязан остановить поединок»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи высказался о бое против Макса Холлоуэя.

«Мясорубка, хаос, немного крови и адреналин, бурлящий в венах. Все это вы получите от меня. Я умею наносить урон – в этом со мной никто не сравнится. 

Макс – легенда. Единственный боец, отвечающий всем требованиям BMF. Я уважаю Макса, но моя работа заключается в том, чтобы изуродовать его. Все закончится досрочно.

Возможно, он не упадет в нокаут, но я нанесу ему такой урон, что врач будет обязан остановить поединок. Мы напишем жестокую картину – нет более подходящих кандидатов, чтобы устроить шоу», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи.

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Гетжи явный фаворит боя
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