Роган считает, что Хилла недооценивают: «Многие котируют Перейру выше Джамала, но я не уверен на этот счет»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джо Роган Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

Джо Роган считает, что фанаты недооценивают Джамала Хилла.

«Люди недооценивают Хилла по какой-то странной причине, не понимаю этого. Джамал − нокаутер, умеющий вырубать полутяжеловесов одним ударом.

Многие считают, что Алекс Перейра фаворит в их поединке, но я не уверен на этот счет», − сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.

Напомним, что Перейра и Хилл подерутся за титул UFC в полутяжелом весе в ночь на 14 апреля.

Хилл допустил переход в тяжелый вес: «Я большой мальчик, все возможно»

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1 комментарий
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Причина не странная, человек получил бой когда по разным обстоятельствам не могли биться за титул Прохазка, Блахович, Анкалаев, а Перейры ещё не было. В итоге перебил старика Тейшейру и ушёл в закат. А до этого и топовых соперников то не было.
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