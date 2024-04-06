Роган считает, что Хилла недооценивают: «Многие котируют Перейру выше Джамала, но я не уверен на этот счет»

Джо Роган считает, что фанаты недооценивают Джамала Хилла.

«Люди недооценивают по какой-то странной причине, не понимаю этого. Джамал − нокаутер, умеющий вырубать полутяжеловесов одним ударом.

Многие считают, что фаворит в их поединке, но я не уверен на этот счет», − сказал комментатор и стэндап-комик .

Напомним, что Перейра и Хилл подерутся за титул UFC в полутяжелом весе в ночь на 14 апреля.

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