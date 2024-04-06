Роган считает, что Хилла недооценивают: «Многие котируют Перейру выше Джамала, но я не уверен на этот счет»
Джо Роган считает, что фанаты недооценивают Джамала Хилла.
«Люди недооценивают Хилла по какой-то странной причине, не понимаю этого. Джамал − нокаутер, умеющий вырубать полутяжеловесов одним ударом.
Многие считают, что Алекс Перейра фаворит в их поединке, но я не уверен на этот счет», − сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.
Напомним, что Перейра и Хилл подерутся за титул UFC в полутяжелом весе в ночь на 14 апреля.
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