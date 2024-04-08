Чарльз Оливейра: «Перейра нокаутирует Хилла. Любой, кто решит биться с Алексом в стойке, проиграет»
Чарльз Оливейра уверен, что Алекс Перейра нокаутирует Джамала Хилла.
«Джамал Хилл заслуживает всего уважения в мире. Он очень жесткий и сильно бьет, но каждый, кто решит испытать себя с Перейрой в стойке, будет повержен. Алекс явно жаждет мести и хочет отомстить за поражение Гловера Тейшейры. Нужно быть осторожным, но я уверен, что Алекс нокаутирует Джамала», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Хилл и Перейра подерутся в ночь на 14 апреля в главном событии UFC 300 в Лас-Вегасе (США).
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