Чарльз Оливейра: «Перейра нокаутирует Хилла. Любой, кто решит биться с Алексом в стойке, проиграет»

Чарльз Оливейра уверен, что Алекс Перейра нокаутирует Джамала Хилла.

«Джамал Хилл заслуживает всего уважения в мире. Он очень жесткий и сильно бьет, но каждый, кто решит испытать себя с Перейрой в стойке, будет повержен. Алекс явно жаждет мести и хочет отомстить за поражение Гловера Тейшейры. Нужно быть осторожным, но я уверен, что Алекс нокаутирует Джамала», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Хилл и Перейра подерутся в ночь на 14 апреля в главном событии UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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