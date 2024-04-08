Штырков – о главном поединке UFC 300: «Не знаю, как Хилл залетел в топ. У него не чемпионский уровень. Перейра должен забирать»

Теги UFC MMA Иван Штырков Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков не считает Джамала Хилла бойцом топового уровня.

«Перейра сейчас на жутком хайпе, и в стойке он очень опасен. Хилл, вообще не знаю, как он залетел в топ. У него уровень не чемпионский. Очень скоротечно все получилось что ли, есть вопросы к его топовому уровню.

Перейра должен забирать. Опять же, может быть Хилл включит борьбу. Посмотрим», – заявил боец MMA Иван Штырков.

Напомним, Джамал Хилл и Алекс Перейра подерутся за титул полутяжелого веса в главном событии турнира UFC 300.

Хилл заинтересован в бое с Аспиналлом: «Том − отличный боец, было бы удовольствием для меня»

Роган считает, что Хилла недооценивают: «Многие котируют Перейру выше Джамала, но я не уверен на этот счет»

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Оливейра – Царукян
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