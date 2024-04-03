Холлоуэй не исключает бой с Махачевым: «Это было бы весело»

Макс Холлоуэй допускает возможность проведения боя с Исламом Махачевым.

«Конечно, сейчас я думаю о поединке с , но если в конце боя поднимут мою руку, то у меня появится много потенциальных противостояний. Много новых вариантов.

Один из них – бой с чемпионом легкого веса. Думаю, это было бы весело», – сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй.

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