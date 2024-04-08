Александр Волкановски: «Думаю, что Холлоуэй победит Гейджи»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски сделал прогноз на поединок Холлоуэй – Гейджи.

«Мы не можем отрицать стойкость Макса Холлоуэя. У него несокрушимый подбородок. Это действительно так.

Джастин Гейджи? Я не думаю, что он окажется в нокауте.

Кого же я выберу? Думаю, что победителем будет Холлоуэй», – заявил экс-чемпион UFC Александр Волкановски.

Напомним, Холлоуэй подерется с Гейджи в карде UFC 300. Турнир пройдет в ночь на 14 апреля.

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