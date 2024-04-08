Алекс Перейра: «Прохазка превосходит Хилла в уровне мастерства»

Алекс Перейра сравнил Иржи Прохазку и Алекса Перейру.

«Я думаю, что у Иржи техничнее и точнее удары. Но у Джамала есть некоторое преимущество в физической силе, что делает его крайне опасным.

Но если говорить об уровне мастерства, то Прохазка превосходит Хилла», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Перейра подерется с Хиллом в главном событии UFC 300. Турнир состоится в ночь на 14 апреля.

В ноябре 2023-го Алекс нокаутировал Прохазку во втором раунде поединка за титул чемпиона тяжелого веса UFC.

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