Алекс Перейра: «Прохазка превосходит Хилла в уровне мастерства»
Алекс Перейра сравнил Иржи Прохазку и Алекса Перейру.
«Я думаю, что у Иржи техничнее и точнее удары. Но у Джамала есть некоторое преимущество в физической силе, что делает его крайне опасным.
Но если говорить об уровне мастерства, то Прохазка превосходит Хилла», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра подерется с Хиллом в главном событии UFC 300. Турнир состоится в ночь на 14 апреля.
В ноябре 2023-го Алекс нокаутировал Прохазку во втором раунде поединка за титул чемпиона тяжелого веса UFC.
Мы вам запрещаем пропускать UFC 300
Чарльз Оливейра: «Перейра нокаутирует Хилла. Любой, кто решит биться с Алексом в стойке, проиграет»
Опрос
Какой бой на UFC 300 интригует вас больше всего?
2607 голосов
Наверное, полутяжелого..