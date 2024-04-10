«Это ловушка, я не настолько глуп». Сен-Пьер объяснил, почему отказался от боя с Мейвезером

Теги Флойд Мейвезер-младший Жорж Сен-Пьер MMA бокс Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер объяснил, почему отказался от боя с Флойдом Мейвезером.

«Да, мне предлагали бой с Мейвезером несколько раз. Был промоутер, который хотел заняться организацией поединка – он уверял, что это будет «справедливый компромисс» между боксом и ММА. Говорил: «Это будет боксерский бой, но в восьмиугольнике».

Я ответил: «Хорошо, но каковы правила? В чем компромисс? Если вы не позволите мне использовать ноги и тейкдауны, то забудьте об этом. Это ловушка, я не настолько глуп», – сказал экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

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