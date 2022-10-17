Конор про реванш с Мейвезером: «Я выложусь по полной и прикончу Флойда»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от возможного реванша с боксером Флойдом Мейвезером-младшим.
«Я побью Флойда, если мы проведем реванш. Невысказанная правда, но в первых раундах у меня многое получалось. Каждый удар достигал цели.
Я играл в пинг-понг. Я выложусь по полной и прикончу Флойда», – написал ирландец.
В 2017 году Мейвезер нокаутировал Макгрегора в 10-м раунде.
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