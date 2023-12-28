Мокаев – о Мейвезере в кепке со звездой Давида: «Если ты кусок дерьма, то твой рекорд никого не интересует»

Мухаммад Мокаев раскритиковал Флойда Мейвезера за поддержку Израиля.

«У вас может быть рекорд 50-0, но если ты кусок дерьма, то это никого не интересует!» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

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