Мокаев – о Мейвезере в кепке со звездой Давида: «Если ты кусок дерьма, то твой рекорд никого не интересует»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC MMA бокс Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев раскритиковал Флойда Мейвезера за поддержку Израиля.

«У вас может быть рекорд 50-0, но если ты кусок дерьма, то это никого не интересует!» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

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7 комментариев
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Кто тут кусок дерьма - это не вопрос, Флойд великий спортсмен, а кто такой мокаев?
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Персонаж который ни когда не познает величия, только тявкает, с лигушатникоми!!!
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Это правда.
Поэтому про рекорд Флойда знают все, а про твой не особо.
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Флойд черный еврей🌚
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вот это каминг аут
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