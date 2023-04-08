Жорж Сен-Пьер ведет переговоры о боксерском поединке с Флойдом Мейвезером-младшим

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC Жорж Сен-Пьер MMA бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что ведет переговоры с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

«Самый именитый боксер предложил мне поединок. Я сказал ему: «Для меня это вопрос чести, а не денег. Ты не сможешь меня купить».

Они предложили мне выйти на ринг с величайшим боксером современности. Я ответил: «Только, если вы разрешите мне драться ногами или проводить тейкдауны». Меня устроит один из этих вариантов. Я не собираюсь драться с лучшим боксером мира только из-за денег.

Если они хотят устроить этот поединок, то согласятся на мои условия. Нужен компромисс», – заявил Сен-Пьер.

Отметим, что Сен-Пьеру в мае исполнится 42 года. Мейвезер в феврале отпраздновал 46-летие.

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1 комментарий

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as009595@icloud.com
Будет интересно и пусть две легенды заработают на старость)
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