Жорж Сен-Пьер ведет переговоры о боксерском поединке с Флойдом Мейвезером-младшим

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что ведет переговоры с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

«Самый именитый боксер предложил мне поединок. Я сказал ему: «Для меня это вопрос чести, а не денег. Ты не сможешь меня купить».

Они предложили мне выйти на ринг с величайшим боксером современности. Я ответил: «Только, если вы разрешите мне драться ногами или проводить тейкдауны». Меня устроит один из этих вариантов. Я не собираюсь драться с лучшим боксером мира только из-за денег.

Если они хотят устроить этот поединок, то согласятся на мои условия. Нужен компромисс», – заявил Сен-Пьер.

Отметим, что Сен-Пьеру в мае исполнится 42 года. Мейвезер в феврале отпраздновал 46-летие.

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