Копылов проведет поединок против Сезара Алмейды (Марсель Дорфф)
Роман Копылов в следующем поединке встретится с Сезаром Алмейдой.
Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф. Бой пройдет на турнире UFC 302, который состоится в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Копылов (12-3) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Энтони Эрнандесу удушающим приемом во втором раунде.
Алмейда (5-0) дебютировал в промоушене в апреле, досрочно победив Дилана Будку.
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