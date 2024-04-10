Копылов проведет поединок против Сезара Алмейды (Марсель Дорфф)

Теги UFC MMA Роман Копылов UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов в следующем поединке встретится с Сезаром Алмейдой.

Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф. Бой пройдет на турнире UFC 302, который состоится в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Копылов (12-3) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Энтони Эрнандесу удушающим приемом во втором раунде.

Алмейда (5-0) дебютировал в промоушене в апреле, досрочно победив Дилана Будку.

Менеджер Копылова: «Роман не собирается брать большую паузу. Мы переподписали контракт с UFC»

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