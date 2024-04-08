Владимир Хрюнов: «Очень хотел устроить бой Поветкин – Холифилд, но выбор пал на поединок Роя Джонса и Лебедева»

Владимир Хрюнов назвал бой, который хотел организовать больше всего.

«Главный бой Владимира Хрюнова? Поветкин – Холифилд, но уже с машиной времени. Я в свое время очень хотел, чтобы состоялся этот поединок. Он был в небольшой разработке. Там была позиция промоутеров, где стоял выбор: Денис Лебедев – Рой Джонс, либо Поветкин – Холифилд», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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