Владимир Хрюнов: «Очень хотел устроить бой Поветкин – Холифилд, но выбор пал на поединок Роя Джонса и Лебедева»

Теги Эвандер Холифилд Александр Поветкин Владимир Хрюнов бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов назвал бой, который хотел организовать больше всего.

«Главный бой Владимира Хрюнова? ПоветкинХолифилд, но уже с машиной времени. Я в свое время очень хотел, чтобы состоялся этот поединок. Он был в небольшой разработке. Там была позиция промоутеров, где стоял выбор: Денис ЛебедевРой Джонс, либо Поветкин – Холифилд», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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1 комментарий
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ему дай волю он бы поветкин али устроил бы
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