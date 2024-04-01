Александр Поветкин: «Очень скоро вернусь в спорт. Хочу реванш с Уайтом»

Александр Поветкин заявил, что хочет вернуться в бокс.

«Когда вернусь в спорт? Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Напомним, что в 2021 году Поветкин проиграл Уайту нокаутом, после чего завершил карьеру.

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