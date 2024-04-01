Александр Поветкин: «Очень скоро вернусь в спорт. Хочу реванш с Уайтом»

Теги Александр Поветкин Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин заявил, что хочет вернуться в бокс.

«Когда вернусь в спорт? Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз», – заявил экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Напомним, что в 2021 году Поветкин проиграл Уайту нокаутом, после чего завершил карьеру.

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10 комментариев
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Поветкин зашёл и всех заминусовал 🤣
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Саша, проснись, какая карьера?)
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У "пельменя" бабки закончились?
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Может в шахматы или в городки, он же не уточнил
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с первым апреля
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Саша не смеши.....ушёл и угомонись....не позорься....
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