Хилл − о желании Перейры драться на UFC 301: «Безумие, ребят. Меня это рассмешило»

Джамал Хилл назвал смешным желание Алекса Перейры подраться на UFC 301.

«Меня это рассмешило. Забавно, что он сказал: «Да, чувствую, что могу его вырубить». Когда я говорю такое, мне отвечают: «Да он с ума сошел».

Но Перейра буквально сказал, что побьет меня, а через три недели сразится с . Безумие, ребят», − сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе , который в ночь на 14 апреля подерется с в главном событии UFC 300 в Лас-Вегасе (Невада).

Турнир UFC 301 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 5 мая.

Хилл хочет драться с Анкалаевым: «Магомед ждет»

Перейра подтвердил, что может подраться на UFC 301: «Если все получится, то сделаем это, но я реалист»