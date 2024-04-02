Хилл − о желании Перейры драться на UFC 301: «Безумие, ребят. Меня это рассмешило»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл UFC 301 Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл назвал смешным желание Алекса Перейры подраться на UFC 301.

«Меня это рассмешило. Забавно, что он сказал: «Да, чувствую, что могу его вырубить». Когда я говорю такое, мне отвечают: «Да он с ума сошел».

Но Перейра буквально сказал, что побьет меня, а через три недели сразится с Магомедом. Безумие, ребят», − сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл, который в ночь на 14 апреля подерется с Алексом Перейрой в главном событии UFC 300 в Лас-Вегасе (Невада).

Турнир UFC 301 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 5 мая.

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4 комментария
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Ну если бой продлится быстро и Поатан вырубит Хилла избежав травм, то это вполне реально(ему же не в средний нужно будет сгонять вес второй раз за 3 недели), потому что 301 турнир нужно действительно укрепить хотя бы одним нормальным боем, а то мейн ивент Пантожа - Эрцег просто курам на смех.
Да и Джамал сам себе противоречит, еще недавно говорил, что единственный шанс выиграть у Перейры - это нокаут и "такая вероятность есть"(его слова), а здесь уже он сошел с ума)
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