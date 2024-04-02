Хилл − о желании Перейры драться на UFC 301: «Безумие, ребят. Меня это рассмешило»
Джамал Хилл назвал смешным желание Алекса Перейры подраться на UFC 301.
«Меня это рассмешило. Забавно, что он сказал: «Да, чувствую, что могу его вырубить». Когда я говорю такое, мне отвечают: «Да он с ума сошел».
Но Перейра буквально сказал, что побьет меня, а через три недели сразится с Магомедом. Безумие, ребят», − сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл, который в ночь на 14 апреля подерется с Алексом Перейрой в главном событии UFC 300 в Лас-Вегасе (Невада).
Турнир UFC 301 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 5 мая.
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Да и Джамал сам себе противоречит, еще недавно говорил, что единственный шанс выиграть у Перейры - это нокаут и "такая вероятность есть"(его слова), а здесь уже он сошел с ума)