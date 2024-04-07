Веттори – Аллену: «Какого черта ты просишь титульник? Ты выглядел как собачье дерьмо. Это было жалкое зрелище»

Теги UFC MMA Марвин Веттори Брендан Аллен Бокс/MMA/UFC

Марвин Веттори высмеял желание Брендана Аллена подраться с Дрикусом дю Плесси.

«Аллен, какого черта ты просишь титульный бой. Чувак, ты выглядел как собачье дерьмо. Тебя молотили в каждом раунде, а команда молилась, чтобы ты сделал тейкдаун, который продержит тебя еще чуть-чуть. Это было жалкое зрелище», – заявил боец UFC Марвин Веттори.

Напомним, Брендан Аллен победил Криса Кертиса раздельным решением судей в главном бою UFC Fight Night 240.

Изначально с Алленом должен был драться Веттори, но итальянец снялся с поединка из-за травмы.

Брендан Аллен: «Я поимею Дрикуса. Этот парень не может держать мой пояс»

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Как завуалированно орк описал большинство своих боев против топов среднего веса
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