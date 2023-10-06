Хабиб – об обвинениях Грина в допинге: «Я сдал 49 тестов, а Ислам скоро сдаст 50-й. Победа над Бобби – чистая техника»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения Бобби Грина в употреблении допинга.

«Нет ничего страшного в том, что ты отдаешь должное чемпиону, и нет разницы, нравится он тебе или нет.

Но это дано не каждому, для этого нужны мозги и желательно не из соломы. Ислам, ты не даешь им покоя.

Я 49 раз за пять лет сдавал тест на допинг. У Ислама скоро будет 50-й тест. Кто-нибудь передайте Грину, что победа Ислама над ним – чистая техника, наработанная годами.

И передайте ему, что у меня около 300 любительских боев по различным видам спорта, Ислам выступал в любительских видах спорта с девяти лет и имеет огромный опыт», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Бобби Грин обвинил Махачева и Хабиба в читерстве: «Они тренировались в мечетях, куда USADA не могли зайти»

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