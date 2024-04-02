Конор − о 50 млн просмотров «Дома у дороги»: «Безумие! Поздравляю всю команду!»

Конор Макгрегор отреагировал на финансовый успех фильма «Дом у дороги».

«Поздравляю Amazon и MGM Studios с тем, что «Дом у дороги» стал самым просматриваемым фильмом в их истории!

50 миллионов зрителей за два уикенда − это 750 миллионов долларов в прокате. За 10 дней! Безумие! Поздравляю всю команду, было очень приятно в этом поучаствовать», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, сыгравший роль Нокса в «Доме у дороги».

У «Дома у дороги» лучший старт в Amazon, за два уикенда фильм посмотрели 50 млн зрителей

Мы посмотрели на Конора в фильме «Дом у дороги». Попал под критику, но затмил всех