Конор − о 50 млн просмотров «Дома у дороги»: «Безумие! Поздравляю всю команду!»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Джейк Джилленхол Дом у дороги кино Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор отреагировал на финансовый успех фильма «Дом у дороги».

«Поздравляю Amazon и MGM Studios с тем, что «Дом у дороги» стал самым просматриваемым фильмом в их истории!

50 миллионов зрителей за два уикенда − это 750 миллионов долларов в прокате. За 10 дней! Безумие! Поздравляю всю команду, было очень приятно в этом поучаствовать», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, сыгравший роль Нокса в «Доме у дороги».

У «Дома у дороги» лучший старт в Amazon, за два уикенда фильм посмотрели 50 млн зрителей

Мы посмотрели на Конора в фильме «Дом у дороги». Попал под критику, но затмил всех

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какие ещё 750 млн долларов в прокате?) Потенциально?
+4
-1
+3
Ответ dedpihto59
Патрик Суэцкий надеюсь тоже порадовался🤷‍♀️🙏‼️
Суэйзи айфон пишет что хочет🤷‍♀️😀
+3
0
+3
Ответ Gasan92
Какие ещё 750 млн долларов в прокате?) Потенциально?
Это условно, плюс стриминги химичат с числом просмотров
+3
0
+3
Ответ Сиражудин Халало
Он причем? Или я что то не догоняю
Он в оригинальном фильме снимался
+2
0
+2
Ответ Gasan92
Какие ещё 750 млн долларов в прокате?) Потенциально?
ну 15 долларов за билет
+2
0
+2
Ответ Сиражудин Халало
Он причем? Или я что то не догоняю
Он главную роль играл в оригинальном фильме. А это ремейк
+1
0
+1
Патрик Суэцкий надеюсь тоже порадовался🤷‍♀️🙏‼️
0
0
0
Ответ dedpihto59
Патрик Суэцкий надеюсь тоже порадовался🤷‍♀️🙏‼️
Авторитет какой? Патрик Суэцкий)))
0
0
0
Ответ Сиражудин Халало
Он причем? Или я что то не догоняю
Патрик Суэйзи исполнил главную роль в фильме Дом у дороги, в римейке которого снялся Коннор, Суэцкий это так айфон ошибочно написал🤷‍♀️
0
0
0
Ответ Перстень Уэстбрука
Это условно, плюс стриминги химичат с числом просмотров
Надо еще пиратские просмотры учитывать, которые нельзя посчитать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий