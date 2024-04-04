Раузи заявила, что получила сотрясение перед боем с Холм: «Я поскользнулась на лестнице»

Теги женские бои UFC MMA Холли Холм Ронда Раузи Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Ронда Раузи заявила, что дралась травмированной с Холли Холм.

«У меня была плохая капа. Я вышла на бой с сотрясением мозга, поскользнувшись на лестнице. И это после многих лет регулярных сотрясений.

Еще у меня была ужасная сгонка веса, так что в мозге было мало жидкости для его защиты.

Я делала вид, что все нормально и не больно, но думать быстро не получалось.

Мне было сложно оценивать дистанцию между нами, но после того боя все решили, что я была переоценена. Только я знаю, что величайшая в истории», − сказала бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи.

Раузи завершила карьеру бойца в 2016 году с рекордом 12-2 на серии из двух поражений нокаутом: в 2015 году она утратила статус непобежденной, проиграв Холли Холм. Годом позже ее за 48 секунд нокаутировала Аманда Нунес.

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7 комментариев
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Быть проф-бойцом, тем более такого уровня, и жаловаться на капу, это просто мего-смешно и нелепо))
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Никак подготавливает почву для реванша? Похоже Ронде нечем платить по счетам.
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Этот бой пересматривал несколько раз..И выход и сам бой..Судя по виду и решимости Ронды ни о капе или ещё каких то причинах ,мешавших ей быть не может..Холм жёстко убивала ее в стойке ,и не давала ни малейшего шанса на тейкдауна.А удар ногой стал завершением и украшением поединка.Подумав и поискав причины , наверное случайность, вышла на Нуньес ,где была просто уничтожена,и поняв что ловить нечего ушла..И теперь выдавать такое..Не красят безусловно такую выдающегося бойца ,такие высказывания..
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Она в этом интервью еще сказала что капа плохая была
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А с Нуньес где упала?)
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Продолжай утешать себя Ронда.
Позор
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Аманде Нунес я проиграла потом что я Холм проиграла нокаутом, и капу там потеряла , а без этой капы я сама не своя
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