Раузи заявила, что получила сотрясение перед боем с Холм: «Я поскользнулась на лестнице»

Ронда Раузи заявила, что дралась травмированной с Холли Холм.

«У меня была плохая капа. Я вышла на бой с сотрясением мозга, поскользнувшись на лестнице. И это после многих лет регулярных сотрясений.

Еще у меня была ужасная сгонка веса, так что в мозге было мало жидкости для его защиты.

Я делала вид, что все нормально и не больно, но думать быстро не получалось.

Мне было сложно оценивать дистанцию между нами, но после того боя все решили, что я была переоценена. Только я знаю, что величайшая в истории», − сказала бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи.

Раузи завершила карьеру бойца в 2016 году с рекордом 12-2 на серии из двух поражений нокаутом: в 2015 году она утратила статус непобежденной, проиграв . Годом позже ее за 48 секунд нокаутировала Аманда Нунес.