Волков выложил видео в рыцарском шлеме: «Без этого на бой с Павловичем не выйду»

Александр Волков пошутил о бое с Сергеем Павловичем.

«Друзья, мы сейчас в процессе согласования экипировки на наш бой с . Лично я без этого всего выходить не согласен», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что Дана Уайт анонсировал поединок Волкова и Павловича: тяжеловесы подерутся 22 июня в Саудовской Аравии.

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