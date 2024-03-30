Волков выложил видео в рыцарском шлеме: «Без этого на бой с Павловичем не выйду»
Александр Волков пошутил о бое с Сергеем Павловичем.
«Друзья, мы сейчас в процессе согласования экипировки на наш бой с Сергеем Павловичем. Лично я без этого всего выходить не согласен», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
Напомним, что Дана Уайт анонсировал поединок Волкова и Павловича: тяжеловесы подерутся 22 июня в Саудовской Аравии.
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