Волков выложил видео в рыцарском шлеме: «Без этого на бой с Павловичем не выйду»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков пошутил о бое с Сергеем Павловичем.

«Друзья, мы сейчас в процессе согласования экипировки на наш бой с Сергеем Павловичем. Лично я без этого всего выходить не согласен», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что Дана Уайт анонсировал поединок Волкова и Павловича: тяжеловесы подерутся 22 июня в Саудовской Аравии.

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5 комментариев
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Позитив, юмор..красава😂👍
+30
0
+30
Хороший, добрый юмор)) но местным такой не нравится
+21
-2
+19
Ответ Богдан
Да, собственно, без этого шлёма Сане и ловить то против Палыча особо нечего, снесет его, скорее всего, в первых раундах Сергей
Волкова не так просто вырубить. Да и удар у него хоть и не нокаутирующий, но тяжёлый. А с защитой Сергея, напал может быстро на нет сойти.
+6
0
+6
Ответ Мама Живанилда
Волкова не так просто вырубить. Да и удар у него хоть и не нокаутирующий, но тяжёлый. А с защитой Сергея, напал может быстро на нет сойти.
Где-то смеётся один Дерик Льюис
+1
0
+1
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