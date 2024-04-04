Фрэнсис Нганну сыграл в футбол в Камеруне: «Наслаждаюсь временем дома»

Фрэнсис Нганну принял участие в футбольном матче в Камеруне.

«Наслаждаюсь временем, проведенным дома за игрой в футбол с «Сабль де Бати». Кайфую от жизни», − написал в соцсетях тяжеловес и боксер .

Напомним, что в марте-2024 Нганну проиграл нокаутом во втором раунде в Саудовской Аравии.

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