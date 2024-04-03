О’Мэлли – о поединке Чимаева и Уиттакера: «Огонь. Но уровень Хамзата по-прежнему вызывает вопросы»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Шон О'Мэлли Хамзат Чимаев Уиттакер − Чимаев Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли прокомментировал анонс боя Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера.

«Чимаев против Уиттакера – это огонь. Хамзат – очень интересный персонаж, но его уровень по-прежнему вызывает вопросы. Многие люди считают, что в поединке с Камару Усманом он выглядел неубедительно», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Поединок между Уиттакером и Чимаевым возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

Уиттакер – об анонсе боя с Чимаевым: «Был немного шокирован. Но я рад, что получил эту возможность»

Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим

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2 комментария
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Особенно уровень в бою из 5 раундов.
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Если в первых двух раундах не затащит, то Роб на опыте победит
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