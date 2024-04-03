О’Мэлли – о поединке Чимаева и Уиттакера: «Огонь. Но уровень Хамзата по-прежнему вызывает вопросы»

Шон О’Мэлли прокомментировал анонс боя Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера.

« против – это огонь. Хамзат – очень интересный персонаж, но его уровень по-прежнему вызывает вопросы. Многие люди считают, что в поединке с он выглядел неубедительно», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Поединок между Уиттакером и Чимаевым возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

Уиттакер – об анонсе боя с Чимаевым: «Был немного шокирован. Но я рад, что получил эту возможность»

Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим