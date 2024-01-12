Чейл Соннен: «У Конора есть только один способ победить Чендлера – вырубить его в первом раунде»

Чейл Соннен поделился ожиданиями от боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«У Конора есть только один способ выиграть у – вырубить его в первом раунде. Мы знаем, что в этом хорош. И это его единственный шанс.

Если бой зайдет во второй раунд, то победить Конору будет сложно. А если дело дойдет до третьего раунда, то разговор можно заканчивать», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Конор Макгрегор: «Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в карьере»

Майкл Чендлер: «Не знаю, в каком весе пройдет бой с Конором. Для меня это не имеет значения»