Чейл Соннен: «У Конора есть только один способ победить Чендлера – вырубить его в первом раунде»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен поделился ожиданиями от боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«У Конора есть только один способ выиграть у Чендлера – вырубить его в первом раунде. Мы знаем, что Макгрегор в этом хорош. И это его единственный шанс.

Если бой зайдет во второй раунд, то победить Конору будет сложно. А если дело дойдет до третьего раунда, то разговор можно заканчивать», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

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1 комментарий
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Ну не знаю как насчёт Конора, но у Чендлера шансов закончить бой в первом раунде не меньше. Дури в Майкле как раз на пару раундов, так что интересно будет посмотреть чье "кунг-фу" сильнее.
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