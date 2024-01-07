Комментатор UFC раскритиковал Конора за переход в средний вес: «Бой с Чендлером не имеет никакого отношения к этому дивизиону»

Джон Аник призвал Конора Макгрегора и Майкла Чендлера драться в легком весе.

«Единственное оправдание для Конора, почему бой пройдет в среднем весе, – его нога. Это не имеет никакого отношения к дивизиону до 84 кг. И к полусреднему тоже не имеет.

Я давно хочу, чтобы Конор дрался в легком весе, где у него всего одна победа и ноль титульных защит. Очень надеюсь, что бой пройдет в полусреднем весе, а слова Макгрегора про средний дивизион – просто шутка», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером 29 июня: «Бой пройдет в среднем весе»

Майкл Чендлер: «Не знаю, в каком весе пройдет бой с Конором. Для меня это не имеет значения»