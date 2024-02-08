Уайт сообщил, что организует бой Чендлера и Макгрегора осенью-2024 года
Дана Уайт назвал примерную дату боя Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.
«В конце концов, надеюсь, что бой будет в этом году. Дата пока не определена. Надеюсь, мы сделаем это осенью», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что Конор Макгрегор в последний раз дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
Чендлер не выходил в октагон с осени-2022, когда проиграл Дастину Порье удушающим приемом.
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занавес...