Уайт сообщил, что организует бой Чендлера и Макгрегора осенью-2024 года

Дана Уайт назвал примерную дату боя Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

«В конце концов, надеюсь, что бой будет в этом году. Дата пока не определена. Надеюсь, мы сделаем это осенью», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в последний раз дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с .

не выходил в октагон с осени-2022, когда проиграл Дастину Порье удушающим приемом.

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