Уайт сообщил, что организует бой Чендлера и Макгрегора осенью-2024 года

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал примерную дату боя Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

«В конце концов, надеюсь, что бой будет в этом году. Дата пока не определена. Надеюсь, мы сделаем это осенью», − сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Конор Макгрегор в последний раз дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

Чендлер не выходил в октагон с осени-2022, когда проиграл Дастину Порье удушающим приемом.

Илия Топурия: «Хочу бой с Макгрегором на «Сантьяго Бернабеу». Конор после поединка сказал бы жене: «Детка, надевай красные трусики. Топурия сделал нас богатыми»

Конор построил культ трештока, но сам превратился в балабола. У нас о-о-очень много доказательств

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8 комментариев
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>надеюсь
ещё и два раза за три предложения. Чендлеру пора записываться в очередь на пособие по безработице, будем честны
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Победитель будет опять драться с Порье?
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+4
Ответ Великий Алонсо
Время Макгрегора уже ушло, он никому неинтересен, а про Члендера вообще молчу, он никто
школьнички и студентота соберутся у экранов и назовут это феноменальным камбэком короля
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+1
Ответ Великий Алонсо
Время Макгрегора уже ушло, он никому неинтересен, а про Члендера вообще молчу, он никто
Макгрегор снимается во всех подряд шоу, до сих пор собирает миллионы просмотров, на каждом мероприятии где появляется, вокруг него 1000 камер, в добавок скоро с ним выходит голливудское супер кино, где у него главная роль злодея.

тем временем, школьник со спортса: "Время Макгрегора уже ушло, он никому неинтересен"

занавес...
+1
0
+1
Сдаётся мне что никакого боя в этом году не будет
+1
-1
0
Время Макгрегора уже ушло, он никому неинтересен, а про Члендера вообще молчу, он никто
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Ответ Rjcnbr
>надеюсь ещё и два раза за три предложения. Чендлеру пора записываться в очередь на пособие по безработице, будем честны
Похоже уже на пенсионный фонд судя по тому как Конор бухает и кабанеет он уже никогда не выйдет в Юфс
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Ответ Великий Алонсо
Время Макгрегора уже ушло, он никому неинтересен, а про Члендера вообще молчу, он никто
время ушло, но интересен по инерции. если будет биться с хорошими бойцами, без подстав, то хапнет.
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