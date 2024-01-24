Сайборг хочет вернуться в UFC, если Нуньес возобновит карьеру
Крис Сайборг хочет вернуться в UFC ради реванша с Амандой Нуньес.
«Мой рекорд 10-0 после того боя в 2018 году. Если Аманда хочет вернуться в ММА, то может пришло мое время вернуться в UFC?» – написала в соцсетях бывшая чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг, проигравшая Нуньес нокаутом в 2018 году.
Сайборг покинула UFC в 2019 году и перешла в Bellator, где стала чемпионкой в полулегком весе.
Нуньес допустила, что возобновит карьеру: «Я все еще молода и свежа»