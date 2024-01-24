Кайла Харрисон подписала контракт с UFC и дебютирует в бою с Холли Холм

Теги легчайший вес женские бои UFC Дана Уайт MMA Холли Холм Кайла Харрисон PFL UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Бывшая чемпионка PFL Кайла Харрисон подписала контракт с UFC.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Бывшая чемпионка PFL и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон выступит на турнире UFC 300 против бывшей чемпионки UFC Холли Холм.

Напомним, что юбилейный номерной турнир пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 14 апреля. 

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