Кайла Харрисон подписала контракт с UFC и дебютирует в бою с Холли Холм

Бывшая чемпионка PFL Кайла Харрисон подписала контракт с UFC.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Бывшая чемпионка и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо выступит на турнире UFC 300 против бывшей чемпионки UFC Холли Холм.

Напомним, что юбилейный номерной турнир пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 14 апреля.

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