Кайла Харрисон подписала контракт с UFC и дебютирует в бою с Холли Холм
Бывшая чемпионка PFL Кайла Харрисон подписала контракт с UFC.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Бывшая чемпионка PFL и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон выступит на турнире UFC 300 против бывшей чемпионки UFC Холли Холм.
Напомним, что юбилейный номерной турнир пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 14 апреля.
Лучшие бойцы ММА, никогда не дравшиеся в UFC: ученик Федора, олимпийская чемпионка и украинский Хабиб
Я засыпаю под женские бои UFC. Там кончились личности, а титульники – страдания