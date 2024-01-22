Нуньес допустила, что возобновит карьеру: «Я все еще молода и свежа»

Аманда Нуньес может возобновить профессиональную карьеру.

«Я все еще молода и свежа. Не знаю, никогда не знаешь, что будет дальше. Я боец, это моя работа. Мне очень нравится драться. Но мне так же нравится жить обычной жизнью и не тренироваться в зале каждый день, оставаться дома и немного лениться.

Но я все еще здорова, сильна и умна. Я мыслю как чемпионка, все еще считаю себя чемпионкой, так что посмотрим», – сказала бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес, завершившая карьеру в июне-2023.

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