Нуньес допустила, что возобновит карьеру: «Я все еще молода и свежа»
Аманда Нуньес может возобновить профессиональную карьеру.
«Я все еще молода и свежа. Не знаю, никогда не знаешь, что будет дальше. Я боец, это моя работа. Мне очень нравится драться. Но мне так же нравится жить обычной жизнью и не тренироваться в зале каждый день, оставаться дома и немного лениться.
Но я все еще здорова, сильна и умна. Я мыслю как чемпионка, все еще считаю себя чемпионкой, так что посмотрим», – сказала бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес, завершившая карьеру в июне-2023.
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