Менеджер Волкова: «Если Уайт объявил бой с Павловичем, то крайне высоки шансы, что он состоится»

Менеджер Александра Волкова прокомментировал анонс боя с Сергеем Павловичем.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что тяжеловесы проведут поединок 22 июня на турнире в Саудовской Аравии.

«Пока обсуждаются детали. Но если Уайт уже объявил [поединок], то крайне высоки шансы, что бой состоится. Этот поединок уже вызвал огромный резонанс и обсуждается больше главного события вечера», – сказал менеджер Иван Банников.

Так бой русских тяжей UFC состоится? Контракта нет, а Волков говорит, что «хрен знает»

«Ни одна сторона не давала согласия на это». В команде Павловича прокомментировали анонс боя с Волковым