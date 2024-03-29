Менеджер Волкова: «Если Уайт объявил бой с Павловичем, то крайне высоки шансы, что он состоится»

Теги UFC Дана Уайт MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Волкова прокомментировал анонс боя с Сергеем Павловичем.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что тяжеловесы проведут поединок 22 июня на турнире в Саудовской Аравии.

«Пока обсуждаются детали. Но если Уайт уже объявил [поединок], то крайне высоки шансы, что бой состоится. Этот поединок уже вызвал огромный резонанс и обсуждается больше главного события вечера», – сказал менеджер Иван Банников.

Так бой русских тяжей UFC состоится? Контракта нет, а Волков говорит, что «хрен знает»

«Ни одна сторона не давала согласия на это». В команде Павловича прокомментировали анонс боя с Волковым

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Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух русских тяжей?
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Сергей Павлович
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2 комментария
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Интересный бой ! Любители единоборств оценят . Вот только ребятам не ловко , тренируются вместе и выходить друг против друга (
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