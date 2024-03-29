Менеджер Волкова: «Если Уайт объявил бой с Павловичем, то крайне высоки шансы, что он состоится»
Менеджер Александра Волкова прокомментировал анонс боя с Сергеем Павловичем.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что тяжеловесы проведут поединок 22 июня на турнире в Саудовской Аравии.
«Пока обсуждаются детали. Но если Уайт уже объявил [поединок], то крайне высоки шансы, что бой состоится. Этот поединок уже вызвал огромный резонанс и обсуждается больше главного события вечера», – сказал менеджер Иван Банников.
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«Ни одна сторона не давала согласия на это». В команде Павловича прокомментировали анонс боя с Волковым