Уиттакер – об анонсе боя с Чимаевым: «Был немного шокирован. Но я рад, что получил эту возможность»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев UFC Saudi Arabia Уиттакер − Чимаев Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер прокомментировал анонс поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Я понимаю свою задачу. Будет непросто. Придется выложиться на полную в тренировочном лагере. Жду этого с нетерпением. После предыдущего боя у меня нет никаких травм, мое тело в порядке. Я готов.

Конечно, я был немного шокирован, потому что все произошло неожиданно. Думал, что UFC захочет дать мне бой в Австралии. Готовился к этому. Но я рад, что получил эту возможность. Это мой путь к титулу», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Поединок между Уиттакером и Чимаевым возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

Уайт заявил, что бой Чимаева и Уиттакера будет претендентским

Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роб если переживет первый раунд, то заберёт. Но первый раунд будет сложный, у Чимаева пока он свежий и удар тяжелый, а держит Роб не очень, и в борьбу будет лезть, давить темпом.
+12
-2
+10
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Почему вы так думаете? Бой 5-раундовый
+5
-1
+4
в этот раз будет видно какой у Хамзата физическая подготовка, если будут драться все пять раундов. конечно Хамзат постарается финишировать, а если не получится то у Роба будет шанс последние раунды
+3
-1
+2
ЮФС просто объявлять бои стали что-ли?и этот в шоке как гиганты из России.
+2
0
+2
У Роба ноги как у Крокопа, страшный тип, как еще с ним в стойке могут биться, резкий скачок в уровне соперника для Чимаева, все до этого можно сказать толком и не били Хамзата( полусредневесы, безударный борец в брейв, и пару мешков средневесов типа Мершерта).
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий