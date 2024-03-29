Уиттакер – об анонсе боя с Чимаевым: «Был немного шокирован. Но я рад, что получил эту возможность»

Роберт Уиттакер прокомментировал анонс поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Я понимаю свою задачу. Будет непросто. Придется выложиться на полную в тренировочном лагере. Жду этого с нетерпением. После предыдущего боя у меня нет никаких травм, мое тело в порядке. Я готов.

Конечно, я был немного шокирован, потому что все произошло неожиданно. Думал, что UFC захочет дать мне бой в Австралии. Готовился к этому. Но я рад, что получил эту возможность. Это мой путь к титулу», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Поединок между Уиттакером и возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

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