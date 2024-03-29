Владимир Хрюнов: «Бой Павловича и Волкова – величайшая несправедливость в истории единоборств»
Владимир Хрюнов раскритиковал организацию поединка Павловича и Волкова.
«Это величайшая несправедливость в истории единоборств. Я являюсь поклонником и того, и другого бойца. Наверное, стоит подумать – зачем? Создали для бойцов патовую ситуацию и лишили их выбора.
Я уже говорил про Дану Уайта… Я бы его не впускал в арабские страны, пока он туда не привез Хабиба [Нурмагомедова], Конора [Макгрегора]... Какой‑то такой продукт.
Со спортивной точки зрения бой Павловича и Волкова будет очень хорошим, но это этот анонс меня расстроил», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
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