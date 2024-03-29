Владимир Хрюнов: «Бой Павловича и Волкова – величайшая несправедливость в истории единоборств»

Теги Владимир Хрюнов UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов раскритиковал организацию поединка Павловича и Волкова.

«Это величайшая несправедливость в истории единоборств. Я являюсь поклонником и того, и другого бойца. Наверное, стоит подумать – зачем? Создали для бойцов патовую ситуацию и лишили их выбора.

Я уже говорил про Дану Уайта… Я бы его не впускал в арабские страны, пока он туда не привез Хабиба [Нурмагомедова], Конора [Макгрегора]... Какой‑то такой продукт.

Со спортивной точки зрения бой Павловича и Волкова будет очень хорошим, но это этот анонс меня расстроил», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Зачем UFC сталкивает лучших русских тяжей? Кажется, Павловичу и Волкову не оставили выбора

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15 комментариев
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а в чем несправедливость то? 3 и 6 номера дерутся, давайте ещё американцы не будут драться друг с другом, бразильцы и т.д, в местных промоушинах дерутся и там подерутся
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Ой ля… иди отсюда
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Величайшая ошибка природы - хрюнов!
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Наигнуснейший тип этот Хрюнов, Уайт по созданию с ним просто ангел с крыльями
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Во дурак
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Владимир Хрюнов: «Я – величайшая несправедливость в истории единоборств»
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Задолбали хныкать. Минаков-Волков, Токов-Шлеменко, да даже Буба против Харитона дрался в свое время в Прайде и нормально было. Сейчас поломаются менеджеры для вида чтоб шейхи накинули к гонорару денег побольше и все равно подерутся. Волков победит, поймает на ошибке Павловича. Он лучше как боец и они оба это знают.
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Все бойцы из всех стран дерутся друг с другом а нашим нельзя?😂
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Хрюнов видимо не понимает, что UFC это не соревнования сборных, а индивидуальный спорт. Там бразильцы постоянно друг с другом дерутся, почему ЮФС должно не ставить Волкова с Павловичем? Если они такие кореша, вон посмотрите на Кормье, чтоб не драться с Кейном спустился в другой дивизион. Вот это дружеский поступок.
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Ответ Герман Сергеевич
Комментарий скрыт
А кто их может заставить подписать контракт ? Писали что месяц назад троим бойцам предлагали возглавить UFC300 в бою против Эдвардса . И все трое отказались .
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Ответ Герман Сергеевич
Комментарий скрыт
Вот поэтому 2лишвили теперь и опрокидывают с титульником. И ещё кинут чтоб другим неповадно было.
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