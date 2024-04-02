Макгрегор − самый тестируемый на допинг боец UFC в 2024 году

Конор Макгрегор сдал больше всего допинг-тестов среди всех бойцов UFC.

В 2024 году допинг-тесты сдали 639 бойцов . сдал пять тестов − больше, чем любой боец промоушена.

Ближайшие преследователи Конора − Майра Силва, и Темба Горимбо с тремя тестами.

в 2024 году сдал два допинг-теста, , Арман Царукян, Мухаммад Мокаев, Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев, Сергей Павлович, Александр Волков, Александр Романов и Сергей Спивак − по одному тесту.

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