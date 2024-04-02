Макгрегор − самый тестируемый на допинг боец UFC в 2024 году
Конор Макгрегор сдал больше всего допинг-тестов среди всех бойцов UFC.
В 2024 году допинг-тесты сдали 639 бойцов UFC. Конор Макгрегор сдал пять тестов − больше, чем любой боец промоушена.
Ближайшие преследователи Конора − Майра Силва, Шон Стрикленд и Темба Горимбо с тремя тестами.
Петр Ян в 2024 году сдал два допинг-теста, Мовсар Евлоев, Арман Царукян, Мухаммад Мокаев, Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев, Сергей Павлович, Александр Волков, Александр Романов и Сергей Спивак − по одному тесту.
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