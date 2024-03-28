Бой Павлович − Волков могут отменить: у Александра контракт на поединок с Алмейдой (ТАСС)

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Бой Сергея Павловича и Александра Волкова в Саудовской Аравии могут отменить.

«Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе.

Такой бой возможен только при условии, что он будет претендентским или титульным. У Волкова также уже был на руках контракт на бой против бразильца Жаилтона Алмейды.

Сейчас будут переговоры лиги и менеджеров о том, чтобы бой Волков − Павлович был отменен», − сказано в сообщении ТАСС.

Дана Уайт анонсировал, что Сергей Павлович и Александр Волков подерутся 22 июня в Саудовской Аравии.

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Александр Волков
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Том Аспиналл

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3 комментария
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Ну тут я даже рада больше )не хочу видеть этот бой
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