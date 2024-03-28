Волков − об анонсе Уайта боя с Павловичем: «Хочет поссорить братьев»

Александр Волков прокомментировал анонс боя с Сергеем Павловичем.

« официально объявил? Хочет поссорить братьев», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что Дана Уайт заявил, что Волков подерется с 22 июня в Саудовской Аравии.

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