Волков − об анонсе Уайта боя с Павловичем: «Хочет поссорить братьев»
Александр Волков прокомментировал анонс боя с Сергеем Павловичем.
«Дана Уайт официально объявил? Хочет поссорить братьев», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков.
Напомним, что Дана Уайт заявил, что Волков подерется с Сергеем Павловичем 22 июня в Саудовской Аравии.
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У Волкова нет такого тяжелого удара чтобы срубить Павловича, да и пропускает Волков много от тяжело бьющих, но при этом не самых техничных ударников. Вспомните его бой с тем же Льюисом. Тем более они вместе тренируются, друг друга хорошо знают.
По скорости и силе Павлович и бьёт быстрее и гораздо мощнее. База у Павловича борьба, врядли Волков его чем то способен в борьбе удивить. Тем более они хорошо друг друга знают. Бой будет три раунда, а не пять. Так что измотать Павловича у Волкова не получится. В 5 раундном бою я бы Волкову дал бы больше шансов, при условии что он опять же не отлетел бы в первых раундах.
Но Павлович выходит после очень тяжёлого нокаута, возможно он будет осторожничать в этом бою. В любом случае бой шикарный, конечно я бы хотел бы увидеть Павлович Ган, Волков Блейдс или Спивак, но и так пойдет. Зато если Павлович нокаутирует Волкова, то он опять станет претендентом на пояс. А если Волков заберёт этот бой, то он залетит в топ 3, и через пару боев уже сможет претендовать на временный пояс.
Считаю что Аспинал пройдет Гана без проблем, ну а бой Джонс Миочич неизвестно когда теперь вообще состоится. По хорошему Джонсу нужно защищать пояс против Аспинала. Но это огромный риск для него, и не такой большой денежный бой как против того же Миочича.
Вполне возможно что боя и не будет, кто то может из них и соскочить. Все таки они вместе тренируются, возможно что и дружат.