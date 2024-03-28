Волков − об анонсе Уайта боя с Павловичем: «Хочет поссорить братьев»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков прокомментировал анонс боя с Сергеем Павловичем.

«Дана Уайт официально объявил? Хочет поссорить братьев», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Александр Волков.

Напомним, что Дана Уайт заявил, что Волков подерется с Сергеем Павловичем 22 июня в Саудовской Аравии.

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Павлович vs Волков. Кто победит в бою двух русских тяжей?
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Павлович
59%
Сергей Павлович
Волков
31%
Александр Волков
Ничья
10%
Том Аспиналл

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16 комментариев
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Это профессиональный спорт и это их работа. В Беллаторе он же дрался с Минаковым.
+21
-3
+18
Ответ artem klishin
если братья, то почему фамилии разные? сводные что ли?
форточку открой
+18
-7
+11
Ответ Евгений Лаптев
С чисто спортивной точки зрения бой очень интересный. 3й номер против 6, оба яркие ударники. Но все же хочется чтобы Сергей и Алексей бились между собой за пояс.
Алексей? Это кто? Олейник?
+9
-1
+8
Ответ artem klishin
если братья, то почему фамилии разные? сводные что ли?
Двоюродные
+5
-2
+3
Ответ Бардо
Это профессиональный спорт и это их работа. В Беллаторе он же дрался с Минаковым.
Было дело, знатных зибдюлей тогда Санёк огрёб, но после этого очень сильно вырос как боец
+4
-1
+3
Да хорош! Я бы с удовольствием посмотрел.
+3
-1
+2
Ответ Бардо
Это профессиональный спорт и это их работа. В Беллаторе он же дрался с Минаковым.
За пояс)
+2
0
+2
Волков победит Павловича.
+1
0
+1
До последнего боя Павловича с Аспиналом, я бы не давал вообще шансов Волкову в этом бою. Вопрос один у меня, успеет ли Павлович восстановиться после тяжёлого нокаута. Если успеет то Волков улетит в нокаут в первом, максимум во втором раунде. Если Павлович будет прежним и не будет излишне осторожничать.
У Волкова нет такого тяжелого удара чтобы срубить Павловича, да и пропускает Волков много от тяжело бьющих, но при этом не самых техничных ударников. Вспомните его бой с тем же Льюисом. Тем более они вместе тренируются, друг друга хорошо знают.
По скорости и силе Павлович и бьёт быстрее и гораздо мощнее. База у Павловича борьба, врядли Волков его чем то способен в борьбе удивить. Тем более они хорошо друг друга знают. Бой будет три раунда, а не пять. Так что измотать Павловича у Волкова не получится. В 5 раундном бою я бы Волкову дал бы больше шансов, при условии что он опять же не отлетел бы в первых раундах.
Но Павлович выходит после очень тяжёлого нокаута, возможно он будет осторожничать в этом бою. В любом случае бой шикарный, конечно я бы хотел бы увидеть Павлович Ган, Волков Блейдс или Спивак, но и так пойдет. Зато если Павлович нокаутирует Волкова, то он опять станет претендентом на пояс. А если Волков заберёт этот бой, то он залетит в топ 3, и через пару боев уже сможет претендовать на временный пояс.
Считаю что Аспинал пройдет Гана без проблем, ну а бой Джонс Миочич неизвестно когда теперь вообще состоится. По хорошему Джонсу нужно защищать пояс против Аспинала. Но это огромный риск для него, и не такой большой денежный бой как против того же Миочича.
Вполне возможно что боя и не будет, кто то может из них и соскочить. Все таки они вместе тренируются, возможно что и дружат.
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Как-будто какой-то неказистый разгон боя
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Что мешало Уайту сделать так же со Стерлингом и Двалишвили?! Друзяшки боялись что дружба испортится из-за драчки. Грошь цена тогда такой дружбе. И тут то же самое.
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Убийцы Нганну и клиента Аспиналла, встретятся между собой
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Ответ Богдан
Алексей? Это кто? Олейник?
спасибо)
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Ответ Густав Шмидт
До последнего боя Павловича с Аспиналом, я бы не давал вообще шансов Волкову в этом бою. Вопрос один у меня, успеет ли Павлович восстановиться после тяжёлого нокаута. Если успеет то Волков улетит в нокаут в первом, максимум во втором раунде. Если Павлович будет прежним и не будет излишне осторожничать. У Волкова нет такого тяжелого удара чтобы срубить Павловича, да и пропускает Волков много от тяжело бьющих, но при этом не самых техничных ударников. Вспомните его бой с тем же Льюисом. Тем более они вместе тренируются, друг друга хорошо знают. По скорости и силе Павлович и бьёт быстрее и гораздо мощнее. База у Павловича борьба, врядли Волков его чем то способен в борьбе удивить. Тем более они хорошо друг друга знают. Бой будет три раунда, а не пять. Так что измотать Павловича у Волкова не получится. В 5 раундном бою я бы Волкову дал бы больше шансов, при условии что он опять же не отлетел бы в первых раундах. Но Павлович выходит после очень тяжёлого нокаута, возможно он будет осторожничать в этом бою. В любом случае бой шикарный, конечно я бы хотел бы увидеть Павлович Ган, Волков Блейдс или Спивак, но и так пойдет. Зато если Павлович нокаутирует Волкова, то он опять станет претендентом на пояс. А если Волков заберёт этот бой, то он залетит в топ 3, и через пару боев уже сможет претендовать на временный пояс. Считаю что Аспинал пройдет Гана без проблем, ну а бой Джонс Миочич неизвестно когда теперь вообще состоится. По хорошему Джонсу нужно защищать пояс против Аспинала. Но это огромный риск для него, и не такой большой денежный бой как против того же Миочича. Вполне возможно что боя и не будет, кто то может из них и соскочить. Все таки они вместе тренируются, возможно что и дружат.
Тяжелого удара может и нет , но того же Оверима он спокойно разобрал
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