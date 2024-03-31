Официально: Бой Льюис – Насименто возглавит UFC on ESPN 56 в мае

Теги UFC MMA Деррик Льюис UFC on ESPN Бокс/MMA/UFC

Поединок между Дерриком Льюисом и Родриго Насименто возглавит турнир UFC в мае.

Бой в тяжелом весе между американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Родриго Насименто пройдет в ночь на 12 мая в Сент-Луисе (США).

39-летний Льюис в ноябре проиграл единогласным решением судей Жаилтону Алмейде. Всего у него 27 побед и 12 поражений в UFC.

31-летний Насименто на том же турнире победил ДонТэла Майса единогласным решением. На его счету 10 побед и одно поражение.

Алмейда – о поединке с Льюисом: «Тяжелый бой. Я удивился своей силе, ведь Деррик гораздо тяжелее меня»

Махачев – о Льюисе в бою с Алмейдой: «Дайте ему подушку»

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1 комментарий
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Надеялся на бой Льюис - Розен, а этот бой чет скукота
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