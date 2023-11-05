Махачев – о Льюисе в бою с Алмейдой: «Дайте ему подушку»

Теги UFC MMA Деррик Льюис Ислам Махачев Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев пошутил над выступлением Деррика Льюиса в бою с Жаилтоном Алмейдой.

«Так выглядит боец, который никогда не занимался грэпплингом. Дайте ему подушку», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что Жаилтон Алмейда побил рекорд контроля в тяжелом весе UFC в поединке с Дерриком Льюисом.

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1 комментарий

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Всеволод Бобров
Льюис просто позорный тип. Так выступать на высшем уровне стыд, ему самому это понравилось 20+ минут лежать под другим типом и даже не пытаться что-то поменять? За такие выступления увольнял бы.
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