Махачев – о Льюисе в бою с Алмейдой: «Дайте ему подушку»

Ислам Махачев пошутил над выступлением Деррика Льюиса в бою с Жаилтоном Алмейдой.

«Так выглядит боец, который никогда не занимался грэпплингом. Дайте ему подушку», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, что Жаилтон Алмейда побил рекорд контроля в тяжелом весе UFC в поединке с Дерриком Льюисом.

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