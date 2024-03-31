Себастьян Фундора: «Было бы здорово подраться со Спенсом, но я бы хотел поединок с Кроуфордом – лучшим бойцом мира»

Себастьян Фундора предпочитает подраться с Кроуфордом, а не Спенсом.

«Бой с Эрролом Спенсом? Я думаю, это было бы здорово. Сейчас это один из сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, поэтому, если я смогу подраться с ним и победить, то это будет еще одна отличная глава в моей карьере.

Но я бы хотел подраться с Теренсом Кроуфордом – лучшим бойцом ​​в мире...» – заявил чемпион мира по боксу Себастьян Фундора.

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