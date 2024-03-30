Цзю хочет драться с Кроуфордом и Спенсом: «Приму бой с любым из них»

Теги Тимофей Цзю Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю готов драться с Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

«Подерусь с любым из них, кого будет проще вызвать. Если бы мне дали Эррола Спенса, то я приму этот бой. Если бы мне дали Теренса Кроуфорда, то я приму этот бой», − сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю, который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC.

Последний раз Спенс дрался летом-2023, проиграв техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду.

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3 комментария
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У чувака бой на носу, а он заглядывает за спину и планирует следующий. Не очень-то красиво
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Уж слишком он много болтает и планирует. Обычно таких болезненно спускают на землю.
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Кроуфорд австралийца уничтожит
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