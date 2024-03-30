Цзю хочет драться с Кроуфордом и Спенсом: «Приму бой с любым из них»
Тимофей Цзю готов драться с Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.
«Подерусь с любым из них, кого будет проще вызвать. Если бы мне дали Эррола Спенса, то я приму этот бой. Если бы мне дали Теренса Кроуфорда, то я приму этот бой», − сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю, который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC.
Последний раз Спенс дрался летом-2023, проиграв техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду.
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