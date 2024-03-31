Тим Цзю готов подраться с Кроуфордом и Спенсом после поражения от Фундоры

Теги Тимофей Цзю Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Тим Цзю прокомментировал поражение от Себастьяна Фундоры.

«Такие вещи случаются. В первых двух раундах мы разгонялись, а потом – бац, и ты полностью ослеп. Это бокс. Поздравляю Фундору. Мы вернемся. Я всегда готов к бою.

Мне дали неделю [на подготовку], но никаких оправданий. Я подерусь с кем угодно. Эррол Спенс здесь. Могу подраться с ним, как и с Теренсом Кроуфордом. Если вам нужен хороший бой, вы знаете, кому звонить», – сказал Тим Цзю после поражения.

Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей в бою за титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса

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