Цзю − о вызове Спенса: «Наконец он проснулся»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю ответил на вызов Эррола Спенса.

«Вызов Спенса? Прекрасно, он наконец-то проснулся. Я думал, что он будет спать дольше», − сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю, который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC.

Последний раз Спенс дрался летом-2023, проиграв техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду.

Тим Цзю заявил, что берет пример с Роналду: «У меня такая же дисциплина»

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7 комментариев
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Ответ Vanek1411
По интервью Цзю оставляет максимально неприятное впечатление. Ни одного серьёзного бойца не побил, но на словах уже весь поясами обвешался и все рекорды PPV побил.
По сравнению с 90% бойцов - образец интеллигентности и культуры.
Да и ничего такого не сказал, слегка подколол.
+7
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+6
По интервью Цзю оставляет максимально неприятное впечатление. Ни одного серьёзного бойца не побил, но на словах уже весь поясами обвешался и все рекорды PPV побил.
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Думаю , Фундора вполне может победить по очкам . Один из наиболее вероятных сценариев .
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Ответ Дядя Нурмагомедова
Думаю , Фундора вполне может победить по очкам . Один из наиболее вероятных сценариев .
Сильно вряд ли. Если бы Фундора пользовался антропометрией, то тогда да.
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Ответ Analjinn
Сильно вряд ли. Если бы Фундора пользовался антропометрией, то тогда да.
Ну вот , рост и длина рук на его стороне , как он этим воспользуется - скоро узнаем
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Ответ Дядя Нурмагомедова
Ну вот , рост и длина рук на его стороне , как он этим воспользуется - скоро узнаем
Он не держит дистанцию, предпочитает рубиться, что странно конечно. Так-то богомол идеальная машина для титулов по очкам. Думаю 80 на 20 Тимоха забирает.
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Ответ Дядя Нурмагомедова
Ну вот , рост и длина рук на его стороне , как он этим воспользуется - скоро узнаем
Ахах, написал уже после поражения, вы оказались правы.
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