Эррол Спенс: «Фундора теперь большая шишка. Но мы сломаем его»

Эррол Спенс пообещал «сломать» Себастьяна Фундору.

«Что я могу сказать? Пришло время разобраться с этим парнем. Он теперь большая шишка.

Его рост? Он довольно высокий парень, но мы сломаем его, как это делаем со всеми остальными», – заявил экс-чемпион мира по боксу Эррол Спенс.

Напомним, Себастьян Фундора победил раздельным решением судей Тимофея Цзю: 112-116, 116-112, 115-113. Бой принес ему титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

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