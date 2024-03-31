Эррол Спенс: «Фундора теперь большая шишка. Но мы сломаем его»
Эррол Спенс пообещал «сломать» Себастьяна Фундору.
«Что я могу сказать? Пришло время разобраться с этим парнем. Он теперь большая шишка.
Его рост? Он довольно высокий парень, но мы сломаем его, как это делаем со всеми остальными», – заявил экс-чемпион мира по боксу Эррол Спенс.
Напомним, Себастьян Фундора победил раздельным решением судей Тимофея Цзю: 112-116, 116-112, 115-113. Бой принес ему титулы WBC и WBO в первом среднем весе.
Тим Цзю проиграл самому тощему боксеру мира – двухметровый, но 70 кг
Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса