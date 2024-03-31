Эррол Спенс: «Фундора теперь большая шишка. Но мы сломаем его»

Теги бокс Эррол Спенс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс пообещал «сломать» Себастьяна Фундору.

«Что я могу сказать? Пришло время разобраться с этим парнем. Он теперь большая шишка.

Его рост? Он довольно высокий парень, но мы сломаем его, как это делаем со всеми остальными», – заявил экс-чемпион мира по боксу Эррол Спенс.

Напомним, Себастьян Фундора победил раздельным решением судей Тимофея Цзю: 112-116, 116-112, 115-113. Бой принес ему титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

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4 комментария
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Только на Кроуфорде у Спенса сломалка сломалась)
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реванша с Кроуфордом, я так понимаю, не предвидится
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Ответ Ват-сон
реванша с Кроуфордом, я так понимаю, не предвидится
А смысл? С Кроуфордом просто деклассирование же было
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Ответ Maski
А смысл? С Кроуфордом просто деклассирование же было
дык вроде же Спенс активировал пункт о реванше
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